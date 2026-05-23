В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался

Как сообщает полиция Латвии в Х, сигнал о происшествии поступил от местных жителей около 8:00. При соприкосновении с водой произошла детонация. В правоохранительных органах заявили, что в результате инцидента пострадавших нет.
На месте происшествия найдены обломки, которые, по предварительным данным, относятся к беспилотнику. В связи с большой площадью осмотра к работе привлечены дополнительные ресурсы: полицейский дрон, сотрудники пожарно-спасательной службы на лодке, а также национальные вооруженные силы Латвии.
В настоящее время специалисты продолжают обследование района падения и изучение фрагментов. Данные действия направлены на установление принадлежности устройства и целей его полета.