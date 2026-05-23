Белорусы более 500 раз за сутки жаловались в милицию на одинаковые звонки

Как сообщили в официальном телеграм-канале МВД Беларуси, за сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 66 преступлений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. За сутки были предотвращены и заблокированы платежи в адрес 121 реквизита, которыми пользовались мошенники. Приостановлены расходные операции по 78 счетам.
— Оперативниками задержаны двое курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято 70 тысяч белорусских рублей, — констатировали правоохранители.
