Авария оставила без света более 600 домов в Новосибирске

Из-за поломки подстанций без света остался Дзержинский район.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 23 мая в Новосибирске произошла крупная авария в электросетях. Из-за поломки нескольких трансформаторных подстанций без света остались жители Дзержинского района. Об этом сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».

По данным портала, отключение затронуло 619 домов. Электричества не стало на нескольких улицах и переулках, в том числе на Бориса Богаткова, Есенина и Доватора.

Специалисты уже приступили к ремонту поврежденного оборудования. Полностью восстановить подачу электричества обещают к 19:35.