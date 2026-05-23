Пожарные предотвратили взрыв при крупном пожаре в Полесском районе

В поселке Матросово Полесского района произошел крупный пожар в двухэтажном жилом доме, рассчитанном на две семьи. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, во время тушения сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали из здания шесть газовых баллонов. Это позволило предотвратить возможный взрыв и избежать более серьезных последствий.
В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей и три единицы специальной техники. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных пострадавших нет.
Ранее в посёлке Кузнецкое пожар уничтожил комнату в жилом доме.