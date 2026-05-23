«Сказали, сыну положена медаль»: мошенники обобрали отца участника СВО

Житель Волгограда лишился 3,3 млн рублей, поверив мошенникам. Они заверили мужчину: его сын, погибший на СВО, награжден медалью. Но чтобы ее вручить, им необходимы реквизиты страхового свидетельства.
Пенсионер назвал данные. Тогда ему позвонили уже другие аферисты. Представившись правоохранителями, они сказали, что он может быть причастен к финансированию недружественного государства. И потребовали предоставить им имеющиеся накопления.
Обналичив сбережения, 69-летний мужчина передал деньги курьеру. И только позже понял, что стал жертвой мошенников.
Волгоградец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
