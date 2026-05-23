Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сказали, сыну положена медаль»: мошенники обобрали отца участника СВО

Обналичив сбережения, 69-летний мужчина передал деньги курьеру. И только позже понял, что стал жертвой мошенников.

Житель Волгограда лишился 3,3 млн рублей, поверив мошенникам. Они заверили мужчину: его сын, погибший на СВО, награжден медалью. Но чтобы ее вручить, им необходимы реквизиты страхового свидетельства.

Пенсионер назвал данные. Тогда ему позвонили уже другие аферисты. Представившись правоохранителями, они сказали, что он может быть причастен к финансированию недружественного государства. И потребовали предоставить им имеющиеся накопления.

Обналичив сбережения, 69-летний мужчина передал деньги курьеру. И только позже понял, что стал жертвой мошенников.

Волгоградец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, сколько лет колонии грозит польстившимся на легкий приработок.