За сутки в Свердловской области потушили 23 пожара

За сутки, по данным на утро, 23 мая, в Екатеринбурге и Свердловской области потушили 23 пожара, 7 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС по региону.
Так, в Березовском на Березовском тракте на площади в 500 «квадратов» горели пристрой к гаражу, склад и пиломатериалы. Тушили огонь 26 пожарных и 8 единиц техники.
В Екатеринбурге на крыше офисного здания на 20 квадратных метрах горел мусор из-за нарушения правил во время курения. Также мусор горел в заброшенном здании по улице Лебяжинской в Нижнем Тагиле. Здесь огонь охватил 60 «квадратов».
