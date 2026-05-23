В Волгограде мошенники украли 3,3 млн у убитого горем отца, потерявшего сына

В Волгограде мошенники цинично обманули пенсионера, у которого недавно погиб сын. Позвонивший 69-летнему мужчине человек рассказал, что хочет вручить посмертную награду сына. Для получения медали ему нужно было назвать реквизиты страхового свидетельства. После передачи персональных данных мужчине еще раз позвонили уже якобы сотрудники правоохранительных органов и убедили передать деньги курьеру. Убитый горем отец отдал все свои накопления.