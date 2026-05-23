В Башкирии за день двое подростков утонули в водоемах

В Башкирии 15-летний подросток утонул в реке Уза.

Источник: МЧС РФ

Сегодня, 23 мая, произошло два трагических случая на водоемах Башкирии. В селе Салихово в Чишминском районе республики в реке Уза утонул 15-летний подросток. Его тело нашли и доставили на берег водолазы, передают в пресс-службе регионального управления МЧС.

А чуть позже в Дюртюлях местные жители обнаружили вещи подростка на берегу водоема, а его самого не нашли. Местные жители вызвали спасателей, сейчас парня ищут водолазы госкомитета Башкирии по ЧС.

В экстренных службах просят жителей Башкирии не оставлять детей без присмотра около водоемов.

— С наступлением теплой погоды дети все чаще проводят время у водоемов. Очень важно напоминать им о правилах безопасности на воде и не оставлять несовершеннолетних без контроля, — обратились к жителям республики в МЧС по Башкирии.

