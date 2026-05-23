В Воронеже на месте крупной аварии на водоводе начали копать котлован

Ремонтные бригады на Левом берегу Воронежа перешли к активной фазе ремонта после аварии на трубопроводе. Специалисты демонтировали забор, который загораживал проезд к месту прорыва и мешал подогнать тяжелую технику. Сейчас на участке роют котлован. Задействованы пять профильных специалистов и шесть единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж вечером 23 мая.