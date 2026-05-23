Двое суток без связи: пропавшего туриста нашли живым в горах Алматы

По информации пресс-службы МЧС РК, на поиски экстренно отправились спасатели РСС «Барыс» и Службы спасения ДЧС г. Алматы, которые, поднявшись на высоту 3200 м, пешим ходом обследовали склон в сторону пика Чимбулачка.
«Пропавший мужчина был обнаружен входе обследования маршрута. Медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели обеспечили его безопасный спуск до высокогорного катка “Медеу” и передали близким», — говорится в сообщении.
Спасатели напомнили: отправляясь в горы, всегда сообщайте свой точный маршрут и хронометраж похода близким!
Ранее сообщалось, что в горах Алматинской области прошла спасательная операция после того, как подросток отстал от туристической группы во время спуска с пика Букреева.