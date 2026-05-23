Осужденному Паку за убийство волгоградки в ДТП выставили многомиллионный счёт

Установлено, что все началось с дорожного происшествия. Пак, который управлял BMW X7, задел машину Екатерины Буравлевой, но не остановился. Женщина бросилась за ним, а когда схватилась за ручку двери, то Пак совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами внедорожника. Водитель переехал волгоградку и все равно покинул место происшествия. Пострадавшую госпитализировали. Врачи в Волгограде и Москве пытались спасти женщину, но через месяц она скончалась от полученных травм.