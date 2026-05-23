В Балашихе задержан мужчина, избивший дочерей в лифте

Как нам удалось узнать, конфликтная ситуация начала разворачиваться около 0.30 минувшей ночью. Многие жители дома на улице Бояринова проснулись от детских криков. Мужчина на повышенных тонах разговаривал с девочками на парковке у подъезда.
«Не хотим домой!» — громко кричали дети.
Когда мужчина с девочками все же вошел в подъезд и вызвал лифт, малышки начали буквально умолять идущего следом взрослого: «Он нас бьет, мы не хотим домой!».
Когда жилец спросил у мужчины, в чем дело, тот просто отмахнулся, сказав: «Я их отец».
Далее камера в лифте зафиксировала, как мужчина продолжал кричать на девочек и несколько раз с силой ударил их.
В считанные часы соседи собрали инициативную группу и коллективно обратились в местное отделение полиции. Кадры с лифтовой камеры отправили в соцсети.
«Видела, как сегодня к этому отцу приходили местные общественные активисты, проводили беседу, — сказала одна из соседок мужчины. — А недавно у него была целая делегация, его отвезли в полицию».
Как отметили в пресс-службе областного ГСУ СК, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».