В Балашихе задержан мужчина, избивший дочерей в лифте

В подмосковной Балашихе мужчина избил малолетних дочерей в лифте. Как рассказали «РГ» жители улицы Бояринова, потерпевшая и ее сестра умоляли прохожих спасти их от разъяренного отца. И в субботу на фоне мощного общественного резонанса мужчину задержали.

Как нам удалось узнать, конфликтная ситуация начала разворачиваться около 0.30 минувшей ночью. Многие жители дома на улице Бояринова проснулись от детских криков. Мужчина на повышенных тонах разговаривал с девочками на парковке у подъезда.

«Не хотим домой!» — громко кричали дети.

Когда мужчина с девочками все же вошел в подъезд и вызвал лифт, малышки начали буквально умолять идущего следом взрослого: «Он нас бьет, мы не хотим домой!».

Когда жилец спросил у мужчины, в чем дело, тот просто отмахнулся, сказав: «Я их отец».

Далее камера в лифте зафиксировала, как мужчина продолжал кричать на девочек и несколько раз с силой ударил их.

В считанные часы соседи собрали инициативную группу и коллективно обратились в местное отделение полиции. Кадры с лифтовой камеры отправили в соцсети.

«Видела, как сегодня к этому отцу приходили местные общественные активисты, проводили беседу, — сказала одна из соседок мужчины. — А недавно у него была целая делегация, его отвезли в полицию».

Как отметили в пресс-службе областного ГСУ СК, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».