«У меня плохое предчувствие»: туристка полезла на вулкан в свой день и погибла

42-летняя жительница Чили Ингрид Даниэла Вера Фигероа погибла после падения с вулкана Льяйма во время восхождения, которое она устроила в честь своего дня рождения. Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия произошла 17 мая на юге Чили. Женщина вместе с друзьями поднималась на один из самых активных вулканов страны. По предварительным данным, во время спуска Ингрид остановилась, чтобы сделать фотографии, отпустила ледоруб и потеряла равновесие из-за сильного ветра.
После этого туристка сорвалась со склона и пролетела около 600 метров вниз.
За несколько часов до трагедии женщина опубликовала видео в соцсетях, где рассказывала о предстоящем восхождении.
«Сейчас три часа ночи, и мы заканчиваем собирать рюкзаки для подъёма на Льяйму. Надеюсь, Бог будет рядом со мной в этот прекрасный день, когда мне исполняется 42 года», — сказала Ингрид.
В конце записи она призналась, что у нее нехорошее предчувствие, однако планы менять она не стала.
Спасательная операция осложнилась плохой погодой. Из-за сильного ветра и плохой видимости вертолёты не смогли сразу вылететь к месту происшествия. Тело туристки удалось эвакуировать только на следующий день.
По данным местных властей, группа альпинистов не зарегистрировала маршрут перед восхождением, как того требуют правила безопасности.
Коллеги и знакомые погибшей рассказали, что Ингрид увлекалась походами и горным туризмом. В школе, где она работала, женщину назвали «доброй, ответственной и преданной семье матерью двоих детей».
