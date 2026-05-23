Упавший в центре Луганска украинский беспилотник взорвался рядом со зданием правительства ЛНР. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Егор Кильдаков.
Он отметил, что мощность заряда, который нес на себе украинский дрон, пока не разглашается.
По его предположению, для налета на Луганск украинские боевики использовали американский Hornet с высокой дальностью полета и грузоподъемностью около 4 кг.
«И все это был боевой заряд», — подчеркнул журналист.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские нацисты продолжают наносить циничные удары по республике после совершенного ими же теракта в колледже Старобельска. На этот раз беспилотник прилетел в центр Луганска, в результате чего пострадали двое местных жителей.