Бездомная собака искусала трехлетнего малыша на Урале

В Свердловской области бездомная собака набросилась на трёхлетнего мальчика, который вышел погулять с братом. Ребёнок получил укушенные раны головы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Нападение произошло на улице Розы Люксембург в Кировграде. По предварительным данным, пёс атаковал малыша без видимой причины. Рядом находился только брат мальчика, взрослых поблизости не было.
Прокуратура Кировграда выяснит, как местные власти исполняют законодательство об обращении с безнадзорными животными. Под проверку также попало соблюдение законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
После инцидента мальчику оперативно оказали медицинскую помощь.
За последние несколько дней также сообщалось о нападении бездомных собак на детей в Крыму и Карелии. А в Астраханской области ввели штрафы за кормление безнадзорных животных.