Люди несут игрушки, тетради, ручки и портфели: Луганск скорбит по жертвам трагедии в Старобельске

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в момент атаки ВСУ по зданию общежития в нем находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Также омбудсмен показала видео с места бесчеловечной атаки украинских беспилотников. Она подчеркнула, что тяжело смотреть на эти кадры, погибших детей, крики родителей. Она отметила, что выкладывает эти кадры специально для международной общественности, чтобы видели, что происходит на самом деле.