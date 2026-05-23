Люди несут игрушки, тетради, ручки и портфели: Луганск скорбит по жертвам трагедии в Старобельске

Жители Луганска организовали стихийный мемориал в память о детях, погибших в результате атаки украинских беспилотников 22 мая по общежитию колледжа в городе Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Фотографии сделала корреспондент KP.RU.
Неравнодушные приносят живые цветы, игрушки, портфели и школьные принадлежности, так как все погибшие — это подростки, которые обучались в колледже Старобельска.
Стихийный мемориал в ЛНР в память о погибших в колледже Старобельска Юлия АНДРИЕНКО.
Днем МЧС РФ сообщило, что количество погибших в результате атаки украинских боевиков на колледж в Старобельске возросло до 18 человек. В ведомстве отметили, что, предварительно, под завалами рухнувшего здания общежития еще могут находиться три человека.
Власти ЛНР сообщили, что на данный момент установлены имена 17 из 18 жертв чудовищной атаки украинских нацистов по учебному заведению.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в момент атаки ВСУ по зданию общежития в нем находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Также омбудсмен показала видео с места бесчеловечной атаки украинских беспилотников. Она подчеркнула, что тяжело смотреть на эти кадры, погибших детей, крики родителей. Она отметила, что выкладывает эти кадры специально для международной общественности, чтобы видели, что происходит на самом деле.