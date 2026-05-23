Автомобиль въехал в остановку на юго-востоке Москвы, три человека пострадали

На улице Окская на юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел на остановку общественного транспорта. Об этом в субботу, 23 мая, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.
В данный момент врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, передает агентство.
14 мая автомобиль марки Infiniti въехал в остановку с людьми на проспекте Мира в Москве. После случившегося врачи госпитализировали трех человек. Позднее выяснилось, что за рулем легкового автомобиля, который въехал в остановку, находился 21-летний студент по имени Павел.