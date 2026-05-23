Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло

«На поверхность из-под завалов достали тела еще двух человек. Итого 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли», — говорится в публикации.
По предварительным данным, под завалами остаются трое. Актуальные списки погибших и пострадавших публикуются в канале администрации главы республики.
Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Украинские дроны нанесли удар по общежитию колледжа в ночь на пятницу. В момент атаки в здании находились 86 учащихся, что привело к его обрушению. Рядом с колледжем военные объекты отсутствовали.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Глава государства поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. Кроме того, он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.