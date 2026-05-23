ФСБ: Бдительность жительницы Белгородской области помогла сорвать теракт

Жительница Белгородской области, которую украинские спецслужбы планировали использовать для совершения крупного теракта, проявила бдительность и обратилась в местные органы безопасности. В результате удалось предотвратить преступление. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
По данным ведомства, женщина должна быть устроить взрыв в людном месте под предлогом помощи российским правоохранителям. Это неминуемо привело бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения.
— Проявив бдительность, гражданка добровольно обратилась в территориальный орган безопасности. В результате своевременно принятых сотрудниками ФСБ России мер готовившееся преступление было предотвращено, а взрывное устройство обезврежено, — передает РИА Новости.
21 мая сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который украинские спецслужбы планировали совершить на железной дороге в городе Керчь в Крыму, которую российские войска использовали для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами.