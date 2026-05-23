Ребенок погиб в ДТП с питбайком под Донецком

12-летний пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе под Донецком. Авария произошла у населённого пункта Кутейниково, пишет РИА Новости.
«Пассажир питбайка — 12 лет. Биологическая смерть до прибытия бригады скорой помощи», — сказали в региональном Минздраве.
За рулём находился 16-летний подросток. Он выжил, но получил множественные ссадины и сотрясение головного мозга.
По словам очевидцев, питбайк столкнулся с легковым автомобилем на участке трассы около Кутейниково. Обстоятельства аварии выясняются.
На место выезжали медики и сотрудники ГИБДД.
