Балерина из Новосибирска пошла на репетицию с порванным яичником после секса

В Новосибирске 24-летняя балерина порвала яичник после секса, после чего отправилась на репетицию балета. Позднее у девушки началось кровотечение, после чего она отправилась в больницу. Об этом сообщил Shot.
Пострадавшая отметила, что после полового акта у нее сильно заболел живот, но она не придала этому значения и приняла обезболивающий препарат.
— Врачи диагностировали танцовщице апоплексию яичника. К счастью для девушки, травма была только I стадии. Врачам удалось быстро остановить кровотечение. Сейчас балерина восстанавливается под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.
В связи с полученной травмой врачи запретили девушке поднимать тяжести, танцевать и заниматься сексом в течение трех недель, передает Telegram-канал.
4 февраля 2025 года 33-летняя жительницу Нижнего Новгорода, которая занялась сексом с мужем, госпитализировали с серьезными травмами. Врачи диагностировали у нее разрыв сигмовидной кишки, осложненный перитонитом.