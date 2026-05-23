Запах гари ощущается за сотню метров: спасательные работы на месте удара ВСУ по колледжу в Старобельске не прекращаются даже ночью

В Старобельске ЛНР спасатели ни на минуту не прекращают поисковые работы на месте обрушения здания общежития колледжа в Старобельске после варварской атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил корреспондент KP.RU с места событий.
Уже на протяжении двух суток после трагедии специалисты разбирают завалы общежития в Старобельске. В настоящее время над городом сверкают молнии, начинается гроза.
«А работы не прекращаются даже ночью. Запах гари — первое, что ощущается даже за сотню метров», — подчеркнул журналист.
Как писал сайт KP.RU, в субботу, 23 мая, украинские нацисты атаковали беспилотниками Луганск в момент, когда там проходила акция памяти по погибшим в колледже Старобельска.
Сегодня днем жители Луганска организовали стихийный мемориал в память о детях, погибших в результате атаки украинских беспилотников 22 мая по общежитию колледжа в городе Старобельске.