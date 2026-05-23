Волк: Полиция начала проверку после избиения девочки в Балашихе

Полиция начала проверку после появления в Сети видеозаписи, на которой взрослый мужчина нецензурно ругается и избивает маленькую девочку в Балашихе. Об этом в субботу, 23 мая, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.

— Полицейскими выявлен шокирующий видеоролик, где запечатлено, как в лифте одного из домов на улице Бояринова в г. о. Балашиха мужчина, выражаясь нецензурной бранью, наносит несколько ударов малолетней девочке. В настоящее время мужчина установлен, с ним работают сотрудники полиции, — отметила представитель ведомства.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего ребенка. В данный момент правоохранители выясняют, являются ли эти действия систематическими. Подмосковная прокуратура также начала проводить проверку, передает Telegram-канал Ирины Волк.

О произошедшем стало известно днем 23 мая. По неподтвержденной информации, отец избил малолетнюю дочь в лифте из-за ее просьбы о спасении, обращенной к соседу. По словам очевидцев, конфликт начался еще на улице — мужчина пытался загнать двух дочерей домой, но они отказывались идти с ним.

