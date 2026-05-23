В Крыму спасли двух потерявшихся в горах девочек

Девочки сошли с тропы в районе Алимовой балки, села Баштановка.
«Спасатели оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая», — рассказали в ведомстве.
Девочек передали сопровождающему экскурсионной группы. К поискам детей привлекали пять человек и одну единицу техники.
Ранее сообщалось, что в Тульской области нашли живой трехлетнюю девочку, которая 20 мая пропала в рабочем поселке Дубна. Она самостоятельно ушла гулять и заблудилась в лесу. Ребенка на следующий день нашли волонтеры, на крики которых она отозвалась. Спасатели отмечали, что местность, где шли поиски, отличается сложным рельефом: там есть овраги, болотистые участки, река и ручьи.
