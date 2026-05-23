В Белграде 34 тысячи человек посетили место проведения протеста

«Это чрезвычайно оживленный район. Сюда приходят как обычные граждане, так и те, кто посещает другие места, особенно храм Святого Саввы», — отметил начальник полиции (цитата по Newsmax Balkans). Драган Васильевич сообщил, что безопасность мероприятия была обеспечена благодаря своевременному уведомлению со стороны организаторов. Он также уточнил, что зафиксирован один случай нападения на журналиста, в настоящее время полиция устанавливает личности причастных.
Ранее в течение дня несколько групп протестующих собрались в районах Старого города, Земун и Автокоманда, после чего направились к площади Славия. Участники акции выкрикивали лозунги с критикой президента Сербии Александра Вучича и требовали проведения досрочных выборов.
Сегодня утром без объяснения причин было приостановлено движение всех поездов в стране до дальнейшего уведомления.
Массовые антиправительственные протесты продолжаются в Сербии с ноября 2024 года. Поводом послужила гибель 16 человек при обрушении бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Предыдущие крупные акции прошли 1 апреля, когда несколько сотен человек собрались у здания Белградского университета, где произошли столкновения демонстрантов с полицией.