Число погибших при ударе по колледжу в ЛНР выросло до 21

МЧС отчиталось о завершении поисковых работ в атакованном колледже в Старобельске, который был вчера атакован дронами ВСУ. Окончательное количество погибших достигло 21. Все тела были извлечены из-под завалов.
Во время атаки пострадали 42 человека. Десять из них остаются в больницах, 32-м оказали помощь амбулаторно, сообщили ТАСС в оперативных службах.
К шести вечера было известно всего о 18 погибших. На тот момент омбудсмен по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк сообщила «Ъ», что среди погибших несовершеннолетних не было.
Общежитие колледжа педуниверситета было атаковано в ночь на 22 мая. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе действует режим ЧС.