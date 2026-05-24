Двое жителей Подмосковья обвиняются в незаконной охоте на лося

«Прокуратура Лотошинского района взяла под контроль уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 1 ст. 258 УК РФ (“Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба”)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в конце апреля 2026 года злоумышленники с целью незаконной охоты на диких копытных животных прибыли на своем автомобиле с прицепом в лесной массив, расположенный рядом с дер. Марково муниципального округа Лотошино. Не имея соответствующих разрешительных документов, один из мужчин произвел смертельный выстрел из ружья в лося.
«В тот же день мужчины пытались вывезти из лесного массива тушу животного, но по пути следования были задержаны сотрудниками государственного охотничьего контроля. Сумма причиненного ущерба комитету лесного хозяйства Московской области составила более 80 тыс. руб.», — добавили в ведомстве.