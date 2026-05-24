В ЛНР объявили траур в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск

Власти ДНР объявили траур в память о студентах, погибших в результате атаки ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в связи с трагедией, произошедшей после удара по общежитию Старобельского колледжа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По завершении поисково-спасательных работ стало известно, что погиб 21 человек, что стало тяжёлой утратой для их семей и всего региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. Отмечается, что жители региона и всей страны проявили солидарность, активно помогая пострадавшим и участвуя в ликвидации последствий происшествия.

В республике также стартовала общественная инициатива в память о погибших студентах, к которой могут присоединиться все желающие.

«Эта атака — чистое зло, которому нет и не может быть оправдания. Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», — отметил Пасечник.

Ранее власти ЛНР приняли решение полностью покрыть затраты, связанные с организацией похорон студентов, ставших жертвами атаки украинских беспилотников в городе Старобельск.

