В Калифорнии объявили режим ЧС из-за утечки химикатов в округе Ориндж

Инцидент начался в четверг на заводе GKN Aerospace: из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и тот начал выпускать токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, угроза утечки или взрыва сохраняется. Начальник местной полиции Амир Эль-Фарра в субботу сообщил, что около 40 тысяч человек оказались затронуты эвакуацией в городе Гарден-Гров в Калифорнии.