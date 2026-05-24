Рядом с Белым домом прозвучали выстрелы

Источник: Аргументы и факты

Рядом с Белым домом в Вашингтоне произошёл инцидент со стрельбой, в ходе которого, по сообщениям очевидцев, было слышно несколько десятков выстрелов.

Сотрудники Секретной службы незамедлительно приняли меры предосторожности и переместили сотрудников резиденции в безопасное помещение, используемое для брифингов.

Журналисты, находившиеся в районе происшествия, также были эвакуированы, сообщила сообщила корреспондент ABC Селина Ванг. Обстоятельства случившегося и причины стрельбы на данный момент уточняются.

Ранее вблизи Белого дома произошёл инцидент со стрельбой, в результате которого пострадали два человека. Незадолго до этого по данному району проезжал кортеж одного из высокопоставленных американских политиков.