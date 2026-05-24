Губернатор Калифорнии ввел режим ЧС в округе Ориндж из-за утечки химикатов

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж из-за инцидента с утечкой опасных химикатов.
«Я объявляю чрезвычайное положение в округе Ориндж, поскольку Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гроув», — написал губернатор в Х.
Он также отметил, что государственные учреждения оказывают поддержку пострадавшим сообществам для обеспечения общественной безопасности и помогают местным властям в усилиях по реагированию на ситуацию.
Ранее сообщалось, что власти Калифорнии эвакуировали более 40 тыс. человек из-за угрозы взрыва или протечки резервуара с токсичным химическим веществом, принадлежащего предприятию GKN Aerospace Transparency.
Отмечается, что местные службы с 21 мая пытаются предотвратить взрыв резервуара, наполненного метилметакрилатом — токсичным легковоспламеняющимся веществом, вызывающим проблемы с легкими. Причиной повреждения резервуара является продолжительный перегрев емкости, который, по словам группы реагирования, может привести либо к разливу более 2,6 тыс. литров химвещества, либо к взрыву.