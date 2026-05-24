В Хмельницкой области произошли взрывы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Сейчас на всей территории страны действует воздушная тревога.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Сумах.
