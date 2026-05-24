Задетый прохожий и нейтрализация злоумышленника. Что известно о стрельбе у Белого дома

В районе Белого дома в столице США Вашингтоне произошла серия выстрелов. По информации Fox News, злоумышленника нейтрализовали.

Источник: AP 2024

У Белого дома произошла серия выстрелов. По информации DC News Now, президент США Дональд Трамп в этот момент находился внутри резиденции.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

  • О ЧП вечером 23 мая сообщила корреспондент NewsNation Либби Дин. Секретная служба удалила журналистов с Северной лужайки, добавила она.
  • По данным DC News Now, произошло около 30 выстрелов.
  • На место прибыли агенты ФБР.
  • Часть территории Белого дома перекрыли.
  • Fox News сообщает, что стрелявший не смог проникнуть на территорию — ему удалось лишь приблизиться к периметру Белого дома.
  • PBS уточняет, что Трамп не пострадал.
  • По данным Fox News, инцидент исчерпан. Стрелявшего нейтрализовали, был задет случайный прохожий.

