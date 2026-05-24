В Сети появились кадры начала стрельбы у Белого дома

В Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент начала стрельбы в районе Белого дома в Вашингтоне. Видео с места происшествие было заснято сотрудниками телеканала ABC.
По сообщениям очевидцев, в ходе инцидента прозвучало примерно от 20 до 30 выстрелов, что вызвало немедленную реакцию служб безопасности.
Напомним, рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу. Сотрудники Секретной службы незамедлительно приняли меры предосторожности и переместили сотрудников резиденции в безопасное помещение, используемое для брифингов.