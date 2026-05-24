В Киеве, Кировограде, Черкассах и Сумах прогремели взрывы

В Киеве, Кировограде, Черкассах и Сумах произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницкой области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на все украинской территории включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, в Киеве произошла серия взрывов. По данным военкоров, по объекту в городе Белая Церковь в Киевской области нанесён удар, предварительно, ракетой «Орешник».