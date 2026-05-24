Журналистов пока не пускают на территорию Белого дома после стрельбы

Ранее телеканал Fox News сообщил, что вечером 23 мая вооруженный пистолетом мужчина около 18:00 по местному времени (01:00 в ночь на 24 мая по московскому времени) начал стрелять возле Белого дома. Сотрудники Секретной службы США открыли ответный огонь и нейтрализовали его. Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на Секретную службу сообщила, что он скончался в больнице. По данным Fox News, при стрельбе также пострадал случайный прохожий.