Журналистов пока не пускают на территорию Белого дома после стрельбы

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Журналистов, включая обладателей постоянных пресс-пропусков Белого дома, на территорию резиденции президента США пока не пускают в связи со стрельбой, произошедшей ранее.
Корреспондент ТАСС, являющийся обладателем постоянного пропуска Белого дома, не был допущен охраной наряду с другими представителями СМИ. Сотрудники Секретной службы США попросили всех репортеров ждать отдельного разрешения на возобновление прохода в Белый дом.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что вечером 23 мая вооруженный пистолетом мужчина около 18:00 по местному времени (01:00 в ночь на 24 мая по московскому времени) начал стрелять возле Белого дома. Сотрудники Секретной службы США открыли ответный огонь и нейтрализовали его. Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на Секретную службу сообщила, что он скончался в больнице. По данным Fox News, при стрельбе также пострадал случайный прохожий.
Инцидент произошел в районе перекрестка 17-й улицы и северо-западной части Пенсильвания-авеню. Расстояние от места стрельбы до территории Белого дома составляет около 150 м.