Опубликованы кадры взорванного ВСУ колледжа в Старобельске

В Сети опубликовали кадры с места обрушения здания колледжа, повреждённого в результате атаки на Старобельск в ЛНР. На месте продолжают работать службы, фиксирующие последствия разрушений.
В экстренных службах сообщили о завершении поисково-спасательной операции. По уточнённым данным, в результате происшествия погибли 21 человек, ещё 42 пострадавших получают необходимую медицинскую помощь.
Местные власти и экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий и поддержке пострадавших.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в связи с трагедией, произошедшей после удара по общежитию Старобельского колледжа.