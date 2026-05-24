Воронежский Чикатило Владимир Ретунский убил 8 девушек и вернулся в Поворино

С 14 июня 1990 года по 6 ноября 1996 года в Воронежской и Волгоградской областях исчезали девушки, которые возвращались домой, ехали по делам, ловили попутку или просто оказывались на знакомой дороге. Суд доказал: восемь из них изнасиловал и убил Владимир Ретунский — водитель из Поворино, человек с судимостью за изнасилование, которого в городе знали по имени.
Его приговорили к смертной казни. Но расстрела не было. Мораторий и правовая коллизия конца 1990-х превратили высшую меру в 15 лет колонии. После отбывания срока Ретунский вернулся туда, где пропадали его жертвы, где его когда-то видели за рулем, где семьи погибших продолжали жить рядом с памятью, которую не закрыл ни один судебный документ.
Эта история не о «серийном убийце» как мрачной фигуре из криминальной легенды. В центре — погибшие девушки, их семьи, маленький город, несколько лет живший в тревоге, и следствие, которое слишком поздно собрало разрозненные исчезновения в одну цепь. Ретунский не был незнакомцем из чужой машины. Он был местным, работал водителем, здоровался с людьми и ездил по тем же дорогам, по которым девушки возвращались домой.
Суд доказал восемь убийств, совершенных в 1990—1991 и 1995−1996 годах. Сам Ретунский на следствии говорил о большем числе эпизодов, затем отказывался от признаний и утверждал, что виновен только в двух смертях, которые пытался представить случайностью. Следствие допускало более широкий круг преступлений, но юридически установленными остались именно восемь убийств. Остальное — версии, неподтвержденные признания, спорные эпизоды и чужая боль без судебной точки.
В этом деле до сих пор есть расхождения в деталях. В открытых материалах по-разному указаны дата смертного приговора, возраст некоторых погибших, имена двух жертв из Волгоградской области. Поэтому здесь нельзя заменять факт догадкой. Где суд доказал — это установленное. Где следствие предполагало — это версия. Где поздние публикации расходятся — это нужно назвать прямо, не выбирая удобный вариант.
Город не сразу увидел убийцу рядом.
Поворино начала 1990-х было небольшим городом, где опасность не сразу выглядела как серия. Люди ездили попутками, знали водителей, ориентировались на знакомые фамилии и привычные маршруты. Дорога с работы, поездка в соседнее село, обочина у трассы, вечерняя смена — все это было частью нормальной жизни. Именно в эту нормальность и встроился преступник.
Владимир Ретунский родился 4 февраля 1950 года в Поворино. До доказанной серии в его биографии были армия, работа в Москве, возвращение в родной город, семья и хозяйство. Но там же были и судимости. В 1978 году Калининский районный народный суд Москвы приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы за изнасилование. Позже этот факт будет звучать особенно тяжело: человек с таким прошлым снова оказался рядом с молодыми женщинами и девушками, которым мог предложить подвезти.
После колонии Ретунский познакомился с Людмилой Галиной, будущей женой, а затем вернулся в Поворино. Снаружи это выглядело как обычная провинциальная жизнь. Он работал, ездил на машине, поддерживал бытовые связи, не производил впечатления чужака. В маленьком городе такая внешняя нормальность часто сильнее настороженности: если человека видят каждый день, он перестает казаться угрозой.
В 1986 году Ретунский снова оказался перед судом. Во время семейного конфликта погиб Николай Журавлев, муж его племянницы. В источниках юридическая оценка этого эпизода передается по-разному: называются убийство по неосторожности и превышение пределов необходимой самообороны. Несомненно одно: Ретунский получил три года лишения свободы, вышел в 1989-м и устроился водителем в местную заготовительную организацию.
Эта работа дала ему то, что потом станет частью механики преступлений, — машину, маршруты, привычку к дороге и объяснимое присутствие в разных местах. Для постороннего он был просто водителем. Для девушки на обочине — взрослым мужчиной, который мог довезти. Для Поворино — человеком с биографией, но без ярлыка немедленной опасности.
Первая дорога оборвалась после смены.
Первой доказанной жертвой стала 20-летняя Екатерина Пастушкова, официантка кафе «Юбилейное». 14 июня 1990 года она закончила смену и пыталась уехать домой. Ее видели у дороги в Поворино, в районе перекрестка улиц Транспортная и Жукова. После этого девушка исчезла.
Для семьи это было не начало громкого уголовного дела, а личная катастрофа без ответа. Человек ушел с работы и не вернулся. Нет ясной причины, нет тела, нет задержанного, нет объяснения. Только ожидание, которое с каждым днем становится тяжелее. В таких историях сначала тревога живет внутри одной семьи, а уже потом расползается по городу.
В декабре 1990 года пропала Татьяна Глуховская, помощник продавца магазина № 19 на улице Советской. В источниках ее возраст указан по-разному — 16 или 17 лет. Она получила зарплату, купила продукты и собиралась домой в село Пески. Родным сказала, что скоро будет. До дома она не дошла. Весной 1991 года ее тело нашли в районе реки.
Летом 1991 года исчезла 16-летняя Римма Григорьева. Этот эпизод стал особенно тревожным: девушка пропала из собственного дома после того, как мать ушла на работу. Позже тело нашли в районе реки Свинцовка. К этому моменту уже можно было видеть повторение: молодые жертвы, Поворинский район, исчезновения из повседневных ситуаций, жестокий финал.
Но серия не сложилась сразу. Начало 1990-х было временем, когда преступность и хаос легко заглушали отдельные сигналы. Следствие работало с конкретными делами, жители — со слухами, семьи — с потерей. Общая картина проступала медленно, а человек, который должен был стать главным подозреваемым, оставался рядом.
В районе в те годы, по воспоминанию следователя Игоря Жукова, совершалось по 20−25 убийств в год. На таком фоне первые исчезновения девушек не сразу выглядели как работа одного человека: преступления тонули в общем криминальном шуме эпохи, а почерк серии, по словам участника расследования, стали различать только после нескольких эпизодов.
Следствие подошло к нему и отступило.
После убийства Риммы Григорьевой Ретунского уже задерживали. На него могли вывести свидетели, машина, прежняя судимость, обстоятельства исчезновения. Его допрашивали, у него проводили обыск. Но тогда дело не дошло до перелома.
Позже бывшие участники расследования называли этот момент роковой ошибкой. В доме Ретунского нашли записку со списком женских вещей. Он объяснил ее бытовыми обстоятельствами: жена находилась в больнице, вещи нужно было передать ей. Проверка не стала жесткой. Хронометраж, маршруты, состояние машины, прежние судимости и поведение подозреваемого не были сведены в систему, которая удержала бы его в деле.
По воспоминаниям оперативников, на первом допросе Ретунский мог быть близок к признанию, но быстро понял, что прямых доказательств не хватает. После этого он вышел из-под подозрения. Для жителей этот эпизод остался невидимым, для следствия — недоработанной версией, для будущих жертв — трагическим поворотом.
Параллельно правоохранители искали виновных в других местах. После убийств Татьяны Глуховской и Риммы Григорьевой задерживали молодых людей, которые сначала признавались, затем отказывались от показаний и заявляли о давлении. Дело возвращали на доследование и в итоге прекращали за недоказанностью. Пока ложные линии забирали силы, настоящий преступник продолжал жить обычной жизнью.
В этом и состоит одна из главных тяжестей дела. Ретунский не исчезал после преступлений в другой регион, не прятался под чужим именем, не вел жизнь беглеца. Он оставался там, где искали убийцу. Его могли видеть на дороге, на работе, возле дома. И каждый новый эпизод позже превращал раннюю ошибку следствия в часть общей катастрофы.
Страх стал городской привычкой.
После первых убийств Поворино менялось не сразу, а постепенно. Сначала это были разговоры на кухнях и во дворах. Потом — запреты детям задерживаться, осторожность на дорогах, тревога за девушек, которые возвращались с работы или учебы. Попутка, прежде обычный способ добраться домой, стала выглядеть опасной.
В таких городах страх не всегда громкий. Он живет в коротких фразах: «позвони, когда доедешь», «не садись к незнакомым», «лучше подожди автобус», «иди не одна». Именно эти фразы показывают, что преступление вышло за пределы уголовного дела. Оно изменило поведение людей.
Следствие к тому времени еще не имело финальной картины. В одном только Поворинском районе за 1990−1997 годы без вести пропавшими числились 13 девушек. Суд не связал всех их с Ретунским, и делать это без доказательств нельзя. Но сама цифра объясняет атмосферу: район жил не с одним делом, а с ощущением, что молодые женщины могут исчезать на привычных маршрутах.
В 1994 году произошли еще два убийства — Марии Митиной и Илоны Петашко. Ретунский во время следствия признавался и в этих эпизодах, но они не вошли в его уголовное дело: доказательств не хватило, а по одному из случаев у него было документальное алиби. В поздних публикациях встречалась версия об ошибке в дате исчезновения, но суд не признал эти убийства доказанными как преступления Ретунского.
Это важная граница. Серийные дела всегда обрастают слухами, подозрениями и поздними признаниями. Но журналистский текст не может подменять суд. По делу Ретунского доказаны восемь убийств. Все, что выходит за эти пределы, можно упоминать только как версию следствия или неподтвержденное признание, а не как установленный факт.
Две школьницы изменили масштаб дела.
19 мая 1995 года исчезли Людмила Федорова и Ольга Подзорова. Девочки ехали на велосипедах из Поворино в сторону села Самодуровка. В большинстве источников им указывают по 14 лет, в отдельных публикациях — 15. Они должны были вернуться к вечеру. Домой не приехали.
Их видели на дороге Поворино — Байчурово. Через два дня тела нашли в лесном массиве Отрог. Рядом лежали велосипеды. После этого уже трудно было объяснять происходящее случайностью, бытовым конфликтом или отдельной трагедией. Исчезли две школьницы — вместе, днем, на привычной дороге.
Для семей это была личная гибель мира. Для района — резкий переход от тревоги к панике. Родители начали смотреть на дороги иначе. Велосипедная поездка, еще вчера обычная, стала символом уязвимости. Любая машина на обочине могла казаться угрозой.
Именно после этого эпизода в деле все яснее проявлялся общий почерк. Преступник, вероятно, имел транспорт, мог быстро увезти жертв и велосипеды, знал местность, умел остановить девушек без немедленного сопротивления. Это указывало не на случайного прохожего, а на водителя, которому могли поверить.
Ретунский подходил под эту картину. Он был местным, работал на грузовике, знал дороги, имел прошлую судимость за изнасилование. Но совпадения все еще нужно было превратить в доказательства. А доказательств, которые позволили бы замкнуть дело на нем, следствию по-прежнему не хватало.
Серия вышла за границы Воронежской области.
В 1996 году убийства вышли за пределы Воронежской области. Одной из погибших стала молодая учительница из хутора Двойновский Волгоградской области. В источниках здесь есть расхождение: одни называют ее Оксаной Юриной, 23 лет, другие — Ольгой Юриной, 20 лет. Установленная суть эпизода одна: девушка возвращалась домой после поездки в Новониколаевский и села в попутную машину.
Ее исчезновение долго оставалось без ответа. Тело нашли уже после ареста Ретунского, когда он показывал следствию места захоронений. Для родственников это означало страшное подтверждение того, что надежда все эти месяцы держалась против фактов, которые они не могли знать.
Следующей жертвой стала студентка, приехавшая из Москвы. В источниках ее называют Ольгой Ивакиной, 21 года, или Оксаной Ивакиной, 23 лет. Она везла тяжелую сумку и щенка ротвейлера. Добраться домой с багажом и собакой было трудно, поэтому попутная машина выглядела естественным решением.
Именно этот щенок позже изменил ход расследования. В маленьком городе редкая собака заметнее, чем многие человеческие следы. Ретунский не уничтожил эту улику и не спрятал ее далеко. Щенок оказался у его пасынка Евгения Галина. Когда оперативники начали спрашивать местных о ротвейлере, след привел в семью Ретунского.
Последней доказанной жертвой стала 18-летняя Оксана Реднева. 6 ноября 1996 года она голосовала у трассы возле поселка Грибановский. Через несколько дней ее тело нашли в лесополосе. Этот эпизод стал финальной точкой доказанной серии и заставил следствие окончательно собирать разрозненные дела в единую конструкцию.
Психологический портрет совпал слишком точно.
К концу 1996 года к расследованию подключили группу из Воронежа. Дела начали объединять, следователи и оперативники заново просматривали связи между исчезновениями. По биологическим следам установили группу крови преступника. Психиатр Александр Седнев составил психологический портрет.
Это был не газетный образ «чудовища», а рабочая схема. Убийца, по версии специалиста, был физически крепким мужчиной, способным расположить к себе девушек. Он мог ездить на грузовом автомобиле, знать местность, действовать там, где жил или работал. Вероятно, он уже привлекался за насилие. Вещи жертв мог забирать не только ради выгоды, но и как трофеи.
Портрет во многом совпадал с Ретунским. Он был водителем, работал на ЗИЛе, имел судимость за изнасилование, знал район и подходил по возрасту, силе и образу поведения. Но даже точный портрет не является доказательством. Следствию нужна была конкретная связь между подозреваемым и жертвой.
Такой связкой стал ротвейлер. Оперативники вышли на Евгения Галина, пасынка Ретунского. Тот рассказал, что щенка ему подарил отчим. В феврале 1997 года Галина задержали. По одной из версий, когда Ретунский понял, что подозрение может лечь на пасынка, он начал давать признательные показания.
15 февраля 1997 года Ретунского арестовали. Это был момент, к которому следствие шло слишком долго. Убийцу, которого могли задержать еще после ранних эпизодов, окончательно выдала не сложная оперативная комбинация, а вещь из последней дороги погибшей студентки — щенок, которого она везла домой.
Обыск превратил подозрение в доказательства.
После ареста Ретунский стал показывать места захоронений. Он вывел следствие к телу Екатерины Пастушковой и к телам жертв из Волгоградской области. Его признания проверяли следственными действиями. Часть эпизодов подтвердилась, часть осталась за пределами обвинения из-за нехватки доказательств.
Обыски дали то, чего делу недоставало годами. В доме нашли вещи и украшения погибших, видеокассеты, тетради со стихами. В служебном ЗИЛе обнаружили важную деталь: с правой двери была снята ручка, которой можно было открыть ее изнутри. В машине, где жертва могла считать себя пассажиркой, дверь фактически становилась частью ловушки.
Особенно значимой стала улика по делу Оксаны Редневой. В старых брюках Ретунского нашли деньги, среди них — доллар с рукописной надписью. Девушка коллекционировала такие купюры. Следствие установило людей, которые подарили ей этот доллар и сделали надпись. Это была не эффектная, но очень сильная деталь: предмет из жизни погибшей оказался у обвиняемого.
Следствие собирало дело не на одном признании. Были найденные вещи, показания, экспертизы, следственные эксперименты, маршруты, места обнаружения тел, обстоятельства исчезновений, совпадения по машине и поведению. Именно совокупность этих элементов позволила суду признать доказанными восемь убийств.
Ретунский сначала признавался, затем отказался от части показаний. Позже он будет говорить, что его оговорили, что на него «повесили» чужие преступления, что признания выбивали, что следствие ошибалось. Но суд оценивал не его позднюю позицию, а материалы дела. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, значит, вопрос стоял не о лечении, а об уголовной ответственности.
Суд шел в городе, который требовал ответа.
Процесс проходил в Поворино. Для города это было не обычное судебное заседание, а день, когда страх получил лицо в клетке. Люди хотели видеть человека, которого обвиняли в гибели дочерей, сестер, соседок, школьниц. Зал был переполнен. Ретунского отгораживали от публики цепью сотрудников милиции, опасаясь самосуда.
В таких процессах юридическая процедура сталкивается с человеческим отчаянием. Суду нужны доказательства, статьи, экспертизы, протоколы. Родным нужны ответы на другие вопросы: почему не уберегли, почему не нашли раньше, почему человек с прошлой судимостью оставался рядом, почему их дочь не вернулась.
Поворино в те дни смотрело не только на подсудимого. Город смотрел и на систему, которая годами не могла дать ответ. В зале были родственники погибших, соседи, люди, помнившие поиски, слухи, страх и похороны. Для них судебное заседание было не финальной формальностью, а попыткой услышать, что их годы ужаса наконец признаны государством.
Приговор читали три с половиной часа без перерыва. В тесном зале Ретунского закрывала «стенка» из сотрудников милиции, а судью перебивали криками людей, требовавших отдать подсудимого им. Эта сцена важна не как эффектная подробность, а как точный нерв дела: город хотел не только приговора, но и ответа за годы, когда убийца оставался рядом.
Смертный приговор вынесла выездная сессия Воронежского областного суда. В источниках расходится дата: встречаются 13 мая 1998 года и 6 мая 1999 года. Важно другое: Ретунского признали виновным в восьми убийствах и изнасилованиях и назначили высшую меру наказания — расстрел.
Для родственников и жителей это должно было стать точкой. Но точка оказалась юридически невозможной. В стране действовал мораторий на смертную казнь. Новый Уголовный кодекс уже предусматривал пожизненное лишение свободы, но преступления Ретунского совершались в период действия старого УК РСФСР. Применить новый, более строгий порядок задним числом было нельзя.
Правовая коллизия спасла его от расстрела.
Дело Ретунского оказалось между двумя эпохами уголовного права. Старый закон, по которому квалифицировались преступления, не давал суду того набора наказаний, который позже стал привычным для подобных дел. Новый закон уже знал пожизненное лишение свободы, но не мог ухудшать положение человека задним числом.
Первая инстанция назначила максимально жесткое наказание — смертную казнь. Но исполнить ее государство уже не могло. Оставалась замена. В декабре 1999 года Верховный суд России заменил смертный приговор на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В срок зачли время, проведенное под следствием.
Юридически это было применение закона. Человечески — ударом, который многие в Поворино не приняли до сих пор. Восемь доказанных убийств, годы страха, найденные тела, переполненный зал суда, высшая мера — и итоговый срок, после которого осужденный мог выйти на свободу.
Для массового сознания такая арифметика звучала почти издевательски. Меньше двух лет за каждую доказанную смерть, если считать грубо и по-человечески, а не юридически. Именно поэтому дело Ретунского стало не только историей серийных убийств, но и примером того, как формально точная правовая конструкция может дать результат, который общество воспринимает как нравственный провал.
Важно не подменять разговор о праве разговором о мести. Смертную казнь не исполнили не потому, что преступление сочли недостаточно тяжким. Напротив, суд назначил высшую меру. Но правовая система уже изменилась, а применить пожизненное заключение к старым преступлениям было нельзя. Так конкретное дело оказалось в ловушке закона — и эта ловушка определила дальнейшую судьбу Поворино не меньше, чем сам приговор.
Приговор стал новым ударом для семей.
Для семей погибших замена смертной казни на 15 лет стала почти невыносимой. Суд доказал то, чего они ждали годами: их дочерей убил конкретный человек. Но наказание, оставшееся после пересмотра, не совпало с масштабом утраты.
Мать одной из погибших, Валентина Глуховская, годами задавала вопрос, который невозможно закрыть ссылкой на уголовный кодекс: почему так мало. В публикациях о деле упоминалось, что родственники тяжело переживали процесс; одну из матерей увозили из суда на скорой помощи, другая после суда оказалась в психиатрической больнице и позднее умерла. Эти подробности важны не для давления на эмоции, а для понимания последствий. Убийство не заканчивается смертью жертвы. Оно ломает семьи, здоровье, память и жизнь тех, кто остался.
Именно поэтому дело Ретунского стало для Поворино не только криминальной хроникой, но и историей недоверия к справедливости. Суд доказал вину. Следствие нашло убийцу. Но итог наказания не совпал с ощущением меры. Город получил не завершение, а дату будущего освобождения.
Для родных это означало еще одну форму ожидания. Сначала они ждали пропавших дочерей. Потом ждали правды. Потом ждали суда. После пересмотра приговора им пришлось ждать дня, когда осужденный за восемь убийств сможет выйти. Такая перспектива сама по себе стала продолжением травмы.
В этой истории нет простой формулы. Нельзя сказать, что суд ничего не сделал: он признал вину и назначил высшую меру. Нельзя сказать, что закон был нарушен: Верховный суд действовал в пределах правовой рамки. Но можно сказать другое: для семей погибших эта рамка оказалась слишком узкой, чтобы вместить их представление о справедливости.
Срок закончился раньше памяти.
Ретунский отбывал наказание во Владимирском централе, затем в ИК-9 в Борисоглебске. Для страны это стало одной из многих криминальных историй 1990-х. Для Поворино — не стало прошлым. В маленьком городе такие дела не исчезают из памяти вместе с этапом в колонию. Они остаются в маршрутах, домах, фамилиях, разговорах, семейных запретах.
Пока он сидел, район жил дальше. Дети выросли, родители постарели, кто-то уехал, кто-то остался. Но история не ушла в архив. Дороги, где девушки садились в попутки, не стали просто дорогами. Фамилии погибших не превратились в строки старого дела. Поворино продолжало помнить, что убийца был не далекой фигурой, а местным человеком.
В феврале 2012 года Ретунский вышел на свободу после 15 лет заключения по делу о восьми убийствах и изнасилованиях. Он вернулся в Поворинский район и поселился у старшей сестры в селе Пески. Формально государство установило над ним контроль: административный надзор, ограничения, обязанность отмечаться.
Но для жителей это не было гарантией спокойствия. Они видели не человека, который «отбыл наказание», а того, чье имя связывали с гибелью девушек. Для родственников погибших возвращение Ретунского означало, что старая боль снова вышла из архива на улицу. Он мог ходить по тем же местам, где когда-то искали их дочерей.
Эта ситуация показала разрыв между юридическим и человеческим финалом. По закону срок закончился. По памяти города — нет. Для Поворино 2012 год стал не освобождением бывшего заключенного, а возвращением тревоги в узнаваемый ландшафт.
Через несколько месяцев Ретунского снова арестовали — уже за кражу у соседки. По этому делу в источниках расходится срок: называются три года и пять лет с последующим условно-досрочным освобождением. Несомненно главное: после короткого периода на свободе он вновь оказался в колонии.
Второе возвращение снова подняло старую боль.
В 2015 году Ретунский снова вышел на свободу и вернулся в Поворино. На него установили административный надзор. Ему запрещали покидать район без разрешения, приближаться к школьным и дошкольным учреждениям, находиться рядом с учреждениями культуры, выходить из дома ночью. Он должен был регулярно являться в полицию.
Контроль был реальным, но он не мог стереть память. Соседи знали, кто живет рядом. Родители снова обсуждали, где он ходит. Люди обходили его дом стороной. Для одних он был пожилым человеком после колонии, для других — убийцей восьми девушек, который не должен был вернуться никогда.
После освобождения он жил в обветшавшем доме с окнами, заколоченными досками; инспектор административного надзора почти каждый день заходил проверить, не нарушает ли Ретунский режим. Этот кадр сильнее любой абстрактной формулы показывает второе возвращение: человек, признанный виновным в восьми убийствах, снова находился среди тех, кто помнил дело, но теперь уже под полицейским контролем и за высоким забором.
Возвращение Ретунского стало для города проверкой на то, можно ли жить рядом с юридически свободным человеком, если общественная память не признает его свободным от вины. Формально он находился под надзором. Фактически каждый его выход, каждое появление у дома, каждый разговор о нем снова поднимали старую тревогу.
В публикациях о его жизни после освобождения Ретунский предстает замкнутым, бедным, раздраженным вниманием журналистов и соседей. Но эти детали не меняют главного. Образ «старого больного человека» не отменяет приговор, не возвращает погибших и не снимает вопрос о том, почему система позволила ему выйти после такого числа доказанных убийств.
После освобождения он продолжал отрицать значительную часть вины. Говорил, что совершил только два убийства, что остальные эпизоды на него «повесили», что признания выбивали, что следствие ошибалось. Он ссылался на путевые листы, командировки, время заправок и пытался представить доказанное судом как спорную историю.
Эта позиция была особенно болезненной для семей. Суд уже сказал свое слово. Были вещи погибших, найденные у него, места захоронений, которые он показывал, экспертизы, следственные действия. Но осужденный пытался вернуть себе право на собственную версию и тем самым снова заставлял близких погибших защищать очевидное: их дочерей убили, и за это был вынесен приговор.
Преступник не должен становиться главным.
В делах такого масштаба всегда есть опасность превратить убийцу в центральную фигуру — рассматривать его биографию, привычки, странности, слова, старость, оправдания. Но история Ретунского важна не им. Он не герой, не загадка и не центр. Он причина трагедии.
Главными остаются Екатерина Пастушкова, Татьяна Глуховская, Римма Григорьева, Людмила Федорова, Ольга Подзорова, Юрина из Волгоградской области, Ивакина из Волгоградской области, Оксана Реднева. В источниках по двум волгоградским жертвам расходятся имена и возраст, но не расходится установленный судом смысл: восемь девушек были убиты, и за эти убийства Ретунский был признан виновным.
Каждая из них исчезла из обычного дня. С работы, с дороги, из поездки, с велосипедом, с сумкой, с собакой, с надеждой быстро добраться домой. В этом и заключается главный ужас дела: преступление не возникало как что-то невероятное. Оно использовало самые привычные маршруты и самое обычное доверие.
Главными остаются и семьи, которым пришлось пройти через ожидание, опознания, суд, пересмотр приговора, освобождение осужденного и его возвращение. Для них эта история не могла закончиться газетной датой. Она продолжалась каждый раз, когда фамилия Ретунского снова появлялась в новостях, когда он давал интервью, отрицал вину или возвращался в район.
Главным остается и само Поворино. Это не декорация, а пострадавшая территория. Здесь девушки пропадали, здесь искали виновного, здесь судили Ретунского, здесь люди боялись самосуда в зале, здесь потом считали годы до его освобождения и здесь же снова увидели его на свободе.
Ошибка следствия стала частью катастрофы.
Самый тяжелый вопрос дела — не только почему Ретунский совершал преступления. На это уголовное дело отвечает в рамках фактов: действия, эпизоды, доказательства, приговор. Более важный вопрос — почему его не остановили раньше.
После первых убийств уже были сигналы. Молодые жертвы. Один район. Машина. Судимость за изнасилование. Свидетели. Подозрение, которое однажды привело к Ретунскому. Но следствие не удержало эту версию. Его отпустили, а серия продолжилась.
Нельзя делать вид, что в 1990-е расследовать такие дела было просто. В стране рушились привычные институты, росла преступность, не хватало техники, людей, координации, криминалистических возможностей. Но именно в таких условиях цена профессиональной ошибки особенно высока. Там, где одно недоработанное подозрение может стоить жизни следующей жертве, система обязана работать жестче.
Дело Ретунского показывает, как опасно видеть только отдельные эпизоды и не замечать цепь. Как легко внешне нормальный человек остается вне фокуса. Как прежнее знакомство, бытовая репутация и роль «своего» закрывают глаза окружающим. Как провинциальная привычка доверять знакомой машине превращается в уязвимость.
Здесь нет мифа о неуловимом преступнике, который переиграл всех. Есть более страшная картина: преступник был рядом, попадал в поле зрения, но система не смогла вовремя довести подозрение до результата. А потом уже считала новые тела.
Закон доказал вину, но не закрыл рану.
Юридически дело прошло весь путь: задержание, следствие, экспертизы, суд, смертный приговор, пересмотр наказания, колония, освобождение, административный надзор. Формально государство отработало процедуру. Но общественное чувство справедливости осталось сломанным.
Для суда было важно установить вину и применить закон. Для людей — понять, почему восемь убийств закончились сроком, после которого осужденный вернулся. Эти две логики не совпали. Право не всегда дает эмоциональное завершение, особенно когда его формальная точность приводит к результату, который выглядит невыносимым.
Ретунский стал одним из символов этой правовой ловушки. Если бы смертная казнь исполнялась, приговор был бы другим по последствиям. Если бы пожизненное заключение можно было применить к старым преступлениям, он, вероятно, не вернулся бы в Поворино. Но закон не позволял ни одного из этих решений. Остался максимальный срок по старой рамке — 15 лет.
Для семей погибших это объяснение не могло стать утешением. Их дочери не вернулись. Человек, признанный виновным, вернулся. Между этими двумя фактами и возникла пропасть, которая до сих пор делает дело Ретунского болезненным.
Память о таких преступлениях держится не на интересе к убийце. Она держится на чувстве несправедливости, на вопросе о предотвращении, на страхе, что система может увидеть угрозу слишком поздно. Поэтому история Ретунского остается не архивной криминальной хроникой, а предупреждением.
После ареста исчезновения прекратились.
Финальная деталь этого дела звучит тише, чем приговор, но говорит не меньше. После ареста Ретунского 15 февраля 1997 года серия исчезновений девушек в Поворинском и соседних районах, которую связывали с этим делом, прекратилась. Для следствия это было косвенным подтверждением найденной цепи. Для города — запоздалым доказательством того, что источник страха действительно был рядом.
Но это знание пришло слишком поздно. Екатерина Пастушкова не вернулась после смены. Татьяна Глуховская не дошла домой с продуктами. Римма Григорьева исчезла из обычного дня. Людмила Федорова и Ольга Подзорова не вернулись с велосипедной дороги. Молодая учительница из Волгоградской области не доехала домой. Студентка с щенком ротвейлера не добралась до семьи. Оксана Реднева не вернулась с трассы.
Финал этого дела нельзя поставить в день приговора. Нельзя поставить его и в день освобождения. Приговор не вернул погибших, освобождение не вернуло Поворино спокойствия, административный надзор не стер память. Город получил не точку, а шрам.
Эта история важна не натуралистическими деталями преступлений. Их достаточно назвать сухо и сдержанно, потому что лишняя жестокость здесь ничего не объясняет. Важнее другое: как обычная дорога стала местом опасности, как попутная машина стала ловушкой, как несколько лет тревога не имела имени, как следствие однажды подошло к убийце и отступило, как случайная собака помогла раскрыть серию.
Ретунский не должен оставаться главным лицом этой истории. Главные — девушки, которых ждали дома. Главные — матери, которые искали, узнавали правду, сидели в суде и слышали про замену смертной казни на срок. Главные — жители маленького города, которым пришлось узнать, что убийца был не где-то далеко, а рядом.
Дело Ретунского показывает, что зло не всегда приходит как чужое и очевидное. Иногда оно ездит по знакомым дорогам, работает водителем, живет по соседству, имеет объяснения на каждый вопрос и пользуется тем, что ему верят. А потом оказывается, что город годами смотрел на убийцу и не узнавал его.
Юридически Владимир Ретунский отбыл назначенное наказание. Фактически его история так и осталась открытой раной для Поворино. Потому что восемь доказанных убийств, годы страха, ошибка следствия, правовая ловушка и возвращение осужденного складываются в вопрос, на который невозможно ответить одной судебной формулой: сколько жизней можно было спасти, если бы первые сигналы услышали вовремя.
