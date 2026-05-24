Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Вооруженные силы Польши зафиксировали активность российской дальней авиации на территории Украины. В связи с этим польское военное командование привело в готовность авиацию, а также задействовало наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Источник: AP 2024

«Данные действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, в особенности в районах, граничащих с зонами повышенной опасности», — говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши, опубликованном в соцсети X.

Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на город. По его словам, произошло возгорание нескольких зданий, пострадали девять человек. Кроме того, издание «Общественное» сообщает о взрывах в Черкассах, Кропивницком и Хмельницкой области. Минобороны РФ не предоставляло информации об обстрелах украинской территории.