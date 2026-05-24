Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на город. По его словам, произошло возгорание нескольких зданий, пострадали девять человек. Кроме того, издание «Общественное» сообщает о взрывах в Черкассах, Кропивницком и Хмельницкой области. Минобороны РФ не предоставляло информации об обстрелах украинской территории.