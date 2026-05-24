Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС из-за утечки химикатов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввёл режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж из-за аварии на промышленном объекте, связанной с утечкой опасного химического вещества. Власти оперативно задействовали экстренные службы для реагирования на ситуацию.
Инцидент произошёл на предприятии, где из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре повысилось давление, что привело к выбросу токсичных паров. Несмотря на попытки стабилизировать обстановку путём охлаждения ёмкости, сохраняется риск дальнейшей утечки или даже взрыва.
Региональные службы продолжают круглосуточную работу, чтобы локализовать последствия и обеспечить безопасность населения.
Ранее сообщалось, что власти округа Ориндж в штате Калифорния объявили эвакуацию около 40 тысяч человек после утечки химических веществ на предприятии в городе Гарден-Гроув.