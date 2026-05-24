Криминалист сказал, когда могут найти пропавшего героя России Асылханова

Алексей Асылханов перестал выходить на связь с семьёй 3 апреля. В этот день после обеда он сказал супруге, что идёт на работу, но там так и не появился. Согласно имеющимся данным, на улице к нему подъехал автомобиль. Асылханов поздоровался с водителем и сел в салон. Установить марку машины и номера по камерам наружного наблюдения не удалось. По факту пропажи Героя России возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».