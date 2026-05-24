Криминалист сказал, когда могут найти пропавшего героя России Асылханова

С момента таинственного исчезновения участника СВО, Героя России Алексея Асылханова, прошло более полутора месяцев. Это происшествие стало шоком для небольшого города Юрги в Кемеровской области, где почти все знают друг друга.
Что произошло с Асылхановым и где он находится сейчас, неизвестно. В эксклюзивном интервью aif.ru криминалист Михаил Игнатов сказал, что надежда на возвращение пропавшего живым остаётся, хотя шансы на это уменьшаются с каждым днём.
«Шанс есть всегда. Вот надо верить и знать, что всё будет нормально. У нас были случаи, когда мы находили людей спустя полгода, спустя 8 месяцев. Была история, когда ребёнка спасли даже спустя 10 месяцев. С каждым месяцем шансы, к сожалению, тают, но они есть», — объяснил он.
Алексей Асылханов перестал выходить на связь с семьёй 3 апреля. В этот день после обеда он сказал супруге, что идёт на работу, но там так и не появился. Согласно имеющимся данным, на улице к нему подъехал автомобиль. Асылханов поздоровался с водителем и сел в салон. Установить марку машины и номера по камерам наружного наблюдения не удалось. По факту пропажи Героя России возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».