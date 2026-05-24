Fox: устроившего стрельбу у Белого дома дважды задерживала Секретная служба

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Секретная служба США в 2025 году по меньшей мере дважды задерживала мужчину, который открыл 23 мая огонь возле Белого дома. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По его данным, 21-летний Несир Бест был жителем штата Мэриленд. 26 июня 2025 года его задержали за попытку остановить агентов Секретной службы и угрозы в их адрес, а спустя две недели — 10 июля — за проникновение на охраняемую территорию.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что Бест уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов и у него была история психических расстройств. Газета The New York Post со ссылкой на источники указала, что темнокожий мужчина имел серьезные психические отклонения и верил, что он Иисус Христос. Издание отмечало, что ему ранее было вынесено судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что вечером в субботу вооруженный пистолетом мужчина около 18:00 по местному времени (01:00 в ночь на воскресенье по московскому времени) начал стрелять возле Белого дома. Сотрудники охраны резиденции президента США открыли ответный огонь и нейтрализовали его. Позже Секретная служба сообщила, что подозреваемый скончался в больнице. Кроме того, спецслужба сообщила, что при стрельбе также получил ранения случайный прохожий. Американский президент Дональд Трамп во время перестрелки находился в Белом доме — он и другие охраняемые лица на территории резиденции не пострадали.
Инцидент произошел в районе перекрестка 17-й улицы и северо-западной части Пенсильвания-авеню. Расстояние от места стрельбы до территории Белого дома составляет около 150 метров.