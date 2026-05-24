Fox: устроившего стрельбу у Белого дома дважды задерживала Секретная служба

Ранее телеканал Fox News сообщил, что вечером в субботу вооруженный пистолетом мужчина около 18:00 по местному времени (01:00 в ночь на воскресенье по московскому времени) начал стрелять возле Белого дома. Сотрудники охраны резиденции президента США открыли ответный огонь и нейтрализовали его. Позже Секретная служба сообщила, что подозреваемый скончался в больнице. Кроме того, спецслужба сообщила, что при стрельбе также получил ранения случайный прохожий. Американский президент Дональд Трамп во время перестрелки находился в Белом доме — он и другие охраняемые лица на территории резиденции не пострадали.