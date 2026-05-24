New York Post раскрыла личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома

В Сети появились фотографии предполагаемого подозреваемого в стрельбе у Белого дома — им называют 21-летнего мужчину по имени Насир Бест. Публикация New York Post сопровождается подробностями его поведения перед инцидентом.
По имеющимся данным, незадолго до происшествия его видели неподалёку от резиденции президента, где он привлёк внимание странными передвижениями. Позже он подошёл к контрольно-пропускному пункту и открыл огонь из револьвера, успев сделать несколько выстрелов.
Сотрудники федеральных служб безопасности оперативно отреагировали и нейтрализовали нападавшего. Также сообщается, что он ранее попадал в поле зрения Секретной службы и нарушал запрет на приближение к территории Белого дома. Кроме того, Бест страдал психическим расстройством и считал себя Иисусом Христом.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе рядом с Белым домом в Вашингтоне умер в больнице, куда его доставили после инцидента.