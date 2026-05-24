NYP: стрелявший у Белого дома называл себя Иисусом Христом

Стрельбу у Белого дома в Вашингтоне открыл 21-летний Насир Бест, сообщает журналист NBC News Том Винтер. Как уточняет New York Post (NYP), он имел психические расстройства, а в прошлом году уже задерживался у резиденции президента США за попытку незаконного проникновения.

Источник: AP 2024

В июле 2025 года Бест миновал закрытый для посторонних контрольно-пропускной пункт Белого дома, проскочив через турникет на выходе. При задержании сотрудниками полиции и Секретной службы он делал неадекватные заявления. Согласно судебным материалам, на которые ссылается NYP, Бест утверждал, что является Иисусом Христом, и требовал своего ареста. За несколько недель до этого его задерживали за создание помех дорожному движению, после чего он был принудительно госпитализирован.

Сотрудники Секретной службы нанесли Бесту смертельное ранение после того, как он произвел несколько выстрелов из револьвера. В ходе перестрелки пострадал один прохожий — в настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. В момент инцидента в Белом доме находился президент США Дональд Трамп.

Наличие политического мотива в действиях Беста на данный момент не установлено. Происшествие произошло почти через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где также присутствовал Трамп.

