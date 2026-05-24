NYP: стрелявший у Белого дома называл себя Иисусом Христом

В июле 2025 года Бест миновал закрытый для посторонних контрольно-пропускной пункт Белого дома, проскочив через турникет на выходе. При задержании сотрудниками полиции и Секретной службы он делал неадекватные заявления. Согласно судебным материалам, на которые ссылается NYP, Бест утверждал, что является Иисусом Христом, и требовал своего ареста. За несколько недель до этого его задерживали за создание помех дорожному движению, после чего он был принудительно госпитализирован.