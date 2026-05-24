Пенсионер лишился сбережений и автомобиля из-за звонка лже-домофонщика в Находке

Пожилой житель Находки после звонка якобы мастера по домофонам потерял все накопления, продал машину и взял кредит. Аферисты запугали его уголовным делом за поддержку недружественного государства и обещали вернуть деньги на следующий день, но не вернули, сообщила пресс-служба полиции Приморья.
«Он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию. Таким образом потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 2 795 000 рублей», — говорится в сообщении.
Схема началась с простого звонка. Неизвестный представился сотрудником домофонной компании и сообщил, что в подъезде меняют оборудование. Для получения новых ключей он попросил пенсионера назвать код из смс. Мужчина продиктовал.
Сразу после этого пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» (6+). Затем с 68-летним потерпевшим по очереди связались лже-сотрудники Росфинмониторинга, Роскомнадзора и силовики. Последний заявил: если не перевести сбережения на «безопасный счет», мошенники уже оформленной доверенностью переведут деньги в поддержку враждебного государства, а самого владельца привлекут к уголовной ответственности.
Испугавшись, пенсионер снял все накопления и частями перевел их на счета физлиц. Аферисты также вынудили мужчину продать личный автомобиль ниже рыночной цены, а выручку отправить на «безопасный счет». Кроме того, жертву заставили оформить кредит. Звонившие обещали, что все средства вернутся уже на следующий день. Однако ни через день, ни через неделю деньги не поступили. Пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Следователи отдела МВД России по городу Находке возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что недавно житель Пожарского округа стал жертвой финансового мошенничества, пытаясь вложить сбережения в якобы прибыльные инвестиции.