Спасатели прочесали 6 кв. км тайги у Кутурчина в поисках Усольцевых

С 23 по 26 мая 2026 спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов по заявке следователей ведут повторные поиски семьи Усольцевых. Работы развернуты в тайге возле деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Привлечены 5 человек и 4 единицы техники.
Было обследовано 6 квадратных километров лесного массива. Никаких следов 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины, пропавших еще в конце сентября 2025 года, пока не обнаружено.
Поиски продолжаются. Спасатели работают в труднопроходимой местности, где местами еще лежит снег. О результатах следующих дней станет известно позднее.
Напомним, прошло почти восемь месяцев с момента исчезновения семьи Усольцевых в тайге. Автомобиль, на котором они приехали в свой последний поход, перевезли из поселка Кутурчин на ответственное хранение в организацию, где работал глава семьи.
Поиски проходили в сентябре и октябре 2025 года. Весной 2026 их возобновили. Результатов нет.