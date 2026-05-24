Мужчина уничтожил чужие участки в Иркутском округе во время сжигания сухой травы

Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

Источник: ГУ МЧС России по региону

IrkutskMedia, 24 мая. В Иркутском округе установили предполагаемого виновника пожара в садоводстве «Веселое». Как выяснилось, 9 мая мужчина сжигал сухую траву и спалил соседние участки и гараж.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, из-за неосторожного обращения с огнем мужчина уничтожил и повредил чужое имущество в крупном размере. Фигурант уголовного дела воспламенил сухую траву на садовом участке, из-за неконтролируемого горения возник пожар, который перекинулся на соседние участки и гараж. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. За такое преступление мужчине грозит до 120 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до 1 года.

Ранее сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области 7 мая произошел лесной пожар на территории Голуметского участкового лесничества. Возгорание возникло из-за непотушенной сигареты, которую бросил в лесной массив местный житель во время выпаса скота. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

