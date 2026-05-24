Консул Азербайджана Имранов погиб в автокатастрофе в Иране

Консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Иране, сообщает министерство иностранных дел республики. Авария произошла на трассе Джульфа — Тебриз в районе населенного пункта Маранд.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что дипломат находился за рулем автомобиля и выполнял служебные обязанности. Другие обстоятельства аварии не раскрываются.
В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что потрясены гибелью сотрудника дипломатической службы. Ведомство выразило соболезнования родственникам и коллегам Имранова.
По данным азербайджанских средств массовой информации, Рамиль Имранов занимал должность консула Генерального консульства Азербайджана в Тебризе. Также сообщается, что в системе МИД республики он работал с 2000 года.
В публикации министерства погибший назван уважаемым коллегой-дипломатом.
Читайте также: Бывший футболист «Спартака» Сергей Рожков скончался после болезни.