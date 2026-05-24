Сестра пропавшего героя России Асылханова сказала о его поисках

Алексей Асылханов в ходе участия в СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, за что был удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда». После второго ранения он потерял ногу и демобилизовался. Вернувшись в Юргу, работал педагогом дополнительного образования в техникуме агротехнологий и сервиса, а также вёл «Уроки мужества» в школах.