Сестра пропавшего героя России Асылханова сказала о его поисках

Участник СВО, Герой России, 23‑летний Алексей Асылханов пропал 3 апреля в городе Юрга Кемеровской области. Он ушёл на работу, но домой не вернулся.
В эксклюзивном интервью aif.ru сестра пропавшего, Рената Асылханова, призналась, что они с мамой стараются держаться и не терять надежду.
«Новостей нет. Стараемся держаться изо всех сил», — сказала она.
Алексей Асылханов в ходе участия в СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, за что был удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда». После второго ранения он потерял ногу и демобилизовался. Вернувшись в Юргу, работал педагогом дополнительного образования в техникуме агротехнологий и сервиса, а также вёл «Уроки мужества» в школах.