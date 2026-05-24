Сестра пропавшего героя России Асылханова сказала о его поисках

В городе Юрга в Кемеровской области более полутора месяцев идут поиски Героя России Алексея Асылханова. Сестра пропавшего в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала, что семья не теряет надежду.

Участник СВО, Герой России, 23‑летний Алексей Асылханов пропал 3 апреля в городе Юрга Кемеровской области. Он ушёл на работу, но домой не вернулся.

«Новостей нет. Стараемся держаться изо всех сил», — сказала она.

«Новостей нет. Стараемся держаться изо всех сил», — сказала она.

Алексей Асылханов в ходе участия в СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, за что был удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда». После второго ранения он потерял ногу и демобилизовался. Вернувшись в Юргу, работал педагогом дополнительного образования в техникуме агротехнологий и сервиса, а также вёл «Уроки мужества» в школах.