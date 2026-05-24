На Филиппинах до 40 человек оказались под завалами рухнувшего здания

В филиппинском городе Анхелес произошло обрушение строящегося десятиэтажного здания, в результате которого под завалами могли оказаться десятки человек, передает телеканал GMA News.
По предварительным данным, речь идёт о строительных рабочих, находившихся на объекте в момент инцидента.
На месте происшествия развернута поисково-спасательная операция. Часть людей смогла самостоятельно выбраться из-под завалов, их число оценивается примерно в десять человек. Спасатели продолжают разбирать конструкции в поисках возможных пострадавших.
Также сообщается, что разрушения затронули соседнее здание, где оказался заблокирован иностранный турист. Его впоследствии удалось спасти, а число людей, остающихся под завалами, предварительно оценивается в несколько десятков.
